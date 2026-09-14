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The Eurasia Daily news agency

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Germany called for withdrawal from NATO and restoration of relations with Russia

Germany called for withdrawal from NATO and restoration of relations with Russia

Germany needs to withdraw from NATO for the sake of the country's self-preservation. This was stated by the foreign policy expert of the German party "Sarah Wagenknecht Union — For Reason and Justice" Sevim Dagdelen.

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