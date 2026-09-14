Germany needs to withdraw from NATO for the sake of the country's self-preservation. This was stated by the foreign policy expert of the German party "Sarah Wagenknecht Union — For Reason and Justice" Sevim Dagdelen.
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