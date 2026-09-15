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В Новороссийске отдали последние почести погибшим за Родину солдатам и офицерам

В Новороссийске отдали последние почести погибшим за Родину солдатам и офицерам

Прошло захоронение останков 40 воинов Красной армии. Тела погибших в годы Великой Отечественной войны бойцов были обнаружены в этом году участниками Новороссийского центра поисковых работ.

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