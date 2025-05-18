Эксперт опроверг версию об удушье девочки в Брянске во время приема пищи

Специалист, занимающийся расследованием дела об убийстве девятимесячной девочки в Брянске, разъяснила, что ребёнок не мог умереть от удушья во время приёма пищи, как пытался представить отец, осуждённый за это преступление, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии