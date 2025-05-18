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Эксперт опроверг версию об удушье девочки в Брянске во время приема пищи

Эксперт опроверг версию об удушье девочки в Брянске во время приема пищи

Специалист, занимающийся расследованием дела об убийстве девятимесячной девочки в Брянске, разъяснила, что ребёнок не мог умереть от удушья во время приёма пищи, как пытался представить отец, осуждённый за это преступление, пишет РИА Новости.

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