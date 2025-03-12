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Токсины синегнойной палочки адресно уничтожат больные клетки

Токсины синегнойной палочки адресно уничтожат больные клетки

Специалисты МФТИ в ходе исследования выяснили, что одновременное применение двух видов молекул, содержащих токсины синегнойной палочки, способно адресно бороться с клетками опухолей молочной железы, желудка и некоторых других органов.

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