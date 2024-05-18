Анонс мероприятия, на котором российские буржуи и барыги от медицины соберутся, чтобы поразвлечься и обсудить свои делишки.
Эти две вещи отлично смотрятся вместе
Комментарии
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alik3456 Джексон
Предварительный бал состоится в морге , при себе иметь белую простыню и номерочек. Основной бал пройдёт в полнолуние , на Лысой Горе...
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10 час.
Людмила Лиханова
Если это не фейк то думаю, что этот бал вряд ли состоится. А деньги, задуманные потратиться на сие мероприятие лучше отдать на лечение больных деток.
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9 час.
alik3456 Джексон
Н а больных деток по телевизору собирают...
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9 час.
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