Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Пидоры,  косят от армии, от службы в СВО.СМЕЛОСТЬ ИСЧЕЗАЕТ...
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    а местным властям хоть говори им что в лоб, что полбу все равно стоят на своем" МЫ ЧИСТИМ ГОРОД И НАВОДИМ ПОРЯДОК"!Не косите, мужики...

Эти две вещи отлично смотрятся вместе

Эти две вещи отлично смотрятся вместе

Анонс мероприятия, на котором российские буржуи и барыги от медицины соберутся, чтобы поразвлечься и обсудить свои делишки.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Предварительный бал состоится в морге , при себе иметь белую простыню и номерочек. Основной бал пройдёт в полнолуние , на Лысой Горе...
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10 час.
Людмила Лиханова
Если это не фейк то думаю, что этот бал вряд ли состоится. А деньги, задуманные потратиться на сие мероприятие лучше отдать на лечение больных деток.
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9 час.
alik3456 Джексон
Н а больных деток по телевизору собирают...
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9 час.

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