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Царьград

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Элла Памфилова сообщила об открытии пунктов голосования на границах

Элла Памфилова сообщила об открытии пунктов голосования на границах

ЦИК России, под руководством Эллы Памфиловой, организует десять участков для голосования на выборах в Госдуму у границ с Латвией, Литвой, Эстонией и Польшей.

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