Культуромания

272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    Пидоры разьехались... Танцевать некому...Богомолов объясни...
  • tsan tsan
    Какая б... издала эту книжку ?Покинувшая Россию...
  • Misha Glusch
    бандеролью выслать этого полуепка козлодоева в родной израиль, семья пугалкиных там скучает без придворных шутиков...Бориса Гребенщико...

В Испании обнаружена скала с высеченным человеческим лицом

В Испании обнаружена скала с высеченным человеческим лицом

Археологи, проводившие раскопки форта Тоссаль-де-ла-Кала, входящего в ряд древнеримских построек недалеко от Бенидорма, Испания, обнаружили скалу возрастом 2000 лет, на которой высечено человеческое лицо, рог изобилия и фаллос, сообщает artnet.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх