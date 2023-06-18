В Испании обнаружена скала с высеченным человеческим лицом

Археологи, проводившие раскопки форта Тоссаль-де-ла-Кала, входящего в ряд древнеримских построек недалеко от Бенидорма, Испания, обнаружили скалу возрастом 2000 лет, на которой высечено человеческое лицо, рог изобилия и фаллос, сообщает artnet.