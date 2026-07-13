Заключение контракта на поставку Ту-214 для S7 под угрозой срыва

Контракт на поставку до 100 пассажирских самолётов Ту-214 для авиакомпании S7 рискует не быть выполненным в срок из-за нерешённых вопросов модернизации лайнера, высокой стоимости и недостатка государственных механизмов, которые бы сделали закупку экономически оправданной.