Заключение контракта на поставку Ту-214 для S7 под угрозой срыва

Контракт на поставку до 100 пассажирских самолётов Ту-214 для авиакомпании S7 рискует не быть выполненным в срок из-за нерешённых вопросов модернизации лайнера, высокой стоимости и недостатка государственных механизмов, которые бы сделали закупку экономически оправданной.
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