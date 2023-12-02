«Росатом» проведет с МАГАТЭ полномасштабные консультации по ЗАЭС

Глава «Росатома» Алексей Лихачев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси договорились о проведении полномасштабных консультаций зимой 2024 года по поводу Запорожской АЭС, заявили в российской госкорпорации.
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