Правкомиссия определила условия для обмена заблокированными активами

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установила порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утвердила условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами.