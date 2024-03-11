Правкомиссия определила условия для обмена заблокированными активами

Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации установила порядок расчета совокупной начальной стоимости отчуждаемых иностранных ценных бумаг, принадлежащих одному резиденту, и утвердила условия проведения торгов и совершения сделок (операций) с иностранными ценными бумагами.
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