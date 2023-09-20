Daily Storm

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Bloomberg: В G7 заявили, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет

Bloomberg: В G7 заявили, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет

Поддерживающим Киев сторонам нужно спланировать поддержку на такой период, убеждены в «Большой семерке»В G7 считают, что конфликт на Украине продлится еще шесть-семь лет и его союзникам нужно спланировать финансовую поддержку Украины на долгий срок.

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