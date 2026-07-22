Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 900 подписчиков

Беспредел и предательство. Пока у матери-одиночки опека отобрала четверых детей, миллион таджиков получили паспорт РФ

Беспредел и предательство. Пока у матери-одиночки опека отобрала четверых детей, миллион таджиков получили паспорт РФ

Беспредел и предательство. Пока у матери-одиночки опека отобрала четверых детей, миллион таджиков получили паспорт РФ В Челябинске разворачивается настоящая драма: суд рассматривает дело Евгении Гулиной, матери четверых детей, чьих малышей забрали после гибели её мужа в зоне СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии