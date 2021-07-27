НБА представила подборку лучших данков плей-офф-2021

НБА представила подборку лучших данков завершившегося плей-офф-2021. В подборку в числе прочих вошли данки Янниса Адетокумбо, Кавая Ленарда и Кэмерона Джонсона.
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