MoneyRoo: у экспортеров России появились сложности с возвратом валютной выручки

Российские экспортеры испытывают проблемы с возвратом валютной выручки из-за новых санкций США, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные исследования транспортной компании ПЭК и компании по международным переводам MoneyRoo.
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