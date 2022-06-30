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Предлагают товары IKEA. Россиян предупредили о мошенниках

Предлагают товары IKEA. Россиян предупредили о мошенниках

Новая схема мошенничества с товарами из IKEA появилась в России. В настоящий момент возбуждено уже несколько уголовных дел после того, как граждане переводили таким продавцам деньги, а те пропадали, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на «Известия».

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