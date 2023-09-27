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Командующий ЧФ Соколов впервые выступил после фейков о гибели

Командующий Черноморским флотом (ЧФ) Виктор Соколов впервые после слухов о своей гибели от рук Вооруженных сил Украины (ВСУ) выступил перед журналистами и рассказал об уверенном и успешном выполнении задач, поставленных перед командованием.

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