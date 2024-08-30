Воздушную тревогу объявили в Киеве и еще в 8 регионах Украины

Воздушная тревога объявлена в девяти регионах Украины – городе Киеве и Киевской области, а также в Полтавской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях, сообщается на официальном портале предупреждения населения .