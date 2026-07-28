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Кэрри Брэдшоу, Барби, Уэнсдэй: россиянки назвали героинь кино и сериалов, чьи образы хотели бы примерить

Кэрри Брэдшоу, Барби, Уэнсдэй: россиянки назвали героинь кино и сериалов, чьи образы хотели бы примерить

Опрос проводился среди более чем двух тысяч женщин из разных регионов страны. «И просто так», 2021 — 2025 кадр из сериалаРоссийские женщины поучаствовали в опросе и выбрали экранных персонажей, которые сильнее всего повлияли на их представления о красоте и стиле.

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