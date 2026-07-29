Второй за неделю подземный туннель из Беларуси обнаружен на границе с Литвой

Литовские пограничники выявили второй за неделю подземный туннель, прорытый со стороны Беларуси. Как сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT), оба подземных хода были обнаружены в Варенском районе на юго-востоке страны и, предположительно, предназначались для нелегальной переправки мигрантов из стран Азии и Африки.