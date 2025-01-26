Посол подтвердил участие Израиля в параде Победы

Иерусалим примет участие в параде Победы в Москве, несмотря на геополитическую ситуацию. Присутствие Израиля на торжественном мероприятии подтвердила посол страны в России Симона Гальперин, передает ТАСС.
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