Steak Lovers
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Steak Lovers

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Давно забытый, но очень вкусный салат из простых продуктов. Никакого майонеза не добавляем

Давно забытый, но очень вкусный салат из простых продуктов. Никакого майонеза не добавляем

Этот поразительный салат получается настолько вкусным, что его хочется есть каждый день. Рецепт простой и требует только базовых ингредиентов: приготовьте салат с грибами и отварными яйцами к празднику и все будут в восторге.

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