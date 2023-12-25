Давно забытый, но очень вкусный салат из простых продуктов. Никакого майонеза не добавляем

Этот поразительный салат получается настолько вкусным, что его хочется есть каждый день. Рецепт простой и требует только базовых ингредиентов: приготовьте салат с грибами и отварными яйцами к празднику и все будут в восторге.
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