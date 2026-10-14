«Он играет в русскую рулетку»: в США не понимают, за что Трамп так уважает Путина За три недели до выборов Трамп возрождает десятилетние отношения с Владимиром Путиным, омрачённые скандалами.
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