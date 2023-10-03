В Щукине начался фестиваль научного искусства

В галерее «Ходынка» проходит фестиваль научного искусства «Частоты 4.0 [Звёздный храм]». Гости могут увидеть уникальные экспонаты, которые создавались совместно художниками и учёными, а также послушать лекции о последних достижениях науки.
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