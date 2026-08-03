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Царьград

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ТАСС: США хотят перенести производства из Европы в Америку

ТАСС: США хотят перенести производства из Европы в Америку

Посол МИД России Родион Мирошник заявил об интересах США и ЕС использовать друг друга. Вашингтон планирует привлекать европейские деньги, мозги и технологии, в то время как Европа рассчитывает на американские военные и энергетические ресурсы.

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