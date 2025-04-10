Дайнеко прокомментировала скандальное прошлое жениха — знает про суды и кредиты

Певица появилась с избранником на светском мероприятии. Вика Дайнеко с женихом предоставлено кинокомпанией «Централ Партнершип»Виктория Дайнеко вновь вышла в свет с женихом Беркели Овезовым и рассказала, что сейчас активно готовится к свадьбе.
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