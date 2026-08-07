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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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🚿 Провоцирует скачки давления и может вызвать инфаркт: чем опасен ледяной душ

🚿 Провоцирует скачки давления и может вызвать инфаркт: чем опасен ледяной душ. Если в доме нет кондиционера или хотя бы вентилятора, то в такую жару единственное спасение – прохладный душ.

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