Симоньян заявила о намерении Киева превратить удар по Сумам в «новую Бучу»

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Украинские власти выдадут удар по Сумам за «новую Бучу». Об этом в своем Telegram-канале заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии