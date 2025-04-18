Фестиваль «Ложка и кружка» в Гнездове решили перенести

В целях безопасности он состоится осенью, сообщили в официальной группе фестиваля. Традиционный гнездовский гастрофестиваль «Ложка и кружка» в этом году был намечен на 1 мая, анонс события появился в конце марта.
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