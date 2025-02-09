Появились новые подробности по делу скандального блогера из Екатеринбурга

Против екатеринбургского блогера и журналиста «Прекрасной России» Евгения Анисимова возбудили второе уголовное дело после его критики полицейских, которые издевались над детьми или брали взятки, как утверждает обвиняемый.
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