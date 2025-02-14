Работа экипажа самолета AZAL носила хаотичный характер — эксперт

Некомпетентный экипаж самолета Embraer «Азербайджанских авиалиний», потерпевшего крушение под Актау, не справился со стрессом, заявил заслуженный пилот СССР и председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета при Ространснадзоре Олег Смирнов, 14 февраля сообщает ТАСС.
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