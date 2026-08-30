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Ивановские новости

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Суд обязал депздрав Ивановской области возместить расходы на лекарство для ребёнка

Суд обязал депздрав Ивановской области возместить расходы на лекарство для ребёнка

Палехский суд взыскал с депздрава почти 40 тысяч рублей за лекарство для девочки с эпилепсией и обязал больницу провести врачебную комиссию для назначения терапии.

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