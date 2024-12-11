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В Госдуме раскритиковали отказ Зеленского от перемирия на Рождество

В Госдуме раскритиковали отказ Зеленского от перемирия на Рождество

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за отказ от предложения Венгрии о прекращении огня на Рождество.

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Комментарии
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АндрейБорков
Депутат от Крыма раскритиковал Зеленского за отказ от перемирия на Рождество! А интересно знать, в 1941 или 1942 годах депутаты Верховного Совета СССР критиковали Гитлера за то, что он не объявляет перемирие на 1 мая(кстати этот праздник и в фашистской Германии праздновался)? Что у нас за депутаты такие? ИДЕТ ВОЙНА, какие на хер праздники? Тем более удивительно, что эту херню несет депутат от Крыма!!!! Что, больше заняться не чем? Интересно к то в Крыму этого депутата избирал или он, как всегда по ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ прошел?
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17 час.

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