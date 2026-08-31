Уругвай: один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате стрельбы из проезжавшего мимо автомобиля в районе Томаса Кларамунта и Хуана Висенте де Арко на вилле Эспаньола, Монтевидео, во второй половине дня 30 августа.