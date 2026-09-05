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Суть Событий

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Германия закрывает консульство РФ в Бонне и Русский дом из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге

Германия закрывает консульство РФ в Бонне и Русский дом из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге

Власти Германии официально объявили Россию виновной попытке совершения диверсии с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

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