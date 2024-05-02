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Полная мультиплатформа и Steam доступный через консоль: инсайдер Джез Корден р...

Полная мультиплатформа и Steam доступный через консоль: инсайдер Джез Корден р...

Полная мультиплатформа и Steam доступный через консоль: инсайдер Джез Корден рассказал о будущем XboxЖурналист и инсайдер Джез Корден решил поделиться всей известной ему информацией о будущих планах руководства Xbox, заявив перед этим.

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