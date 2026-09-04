Из-за ливня на КАД в Петербурге провалилось дорожное покрытие

На КАД в Санкт-Петербурге после сильных дождей образовался провал дорожного покрытия. На месте работают специалисты, движение по двум полосам ограничено.
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