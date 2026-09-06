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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о Сака: «В карьере бывают моменты, когда нужен толчок, чтобы выйти на новый уровень. Есть предпосылки, что с Букайо так и произойдет»

Главный тренер « Арсенала » Микель Артета уверен, что Букайо Сака сможет выйти на новый уровень своей карьеры.

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