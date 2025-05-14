На пороге новых Стамбульских соглашений?

В субботу 10 мая представители так называемой европейской «коалиция желающих» (группа стран, поддерживающих Украину), в лице премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца посетили Киев, где встретились с украинским руководством.
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