БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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На пороге новых Стамбульских соглашений?

На пороге новых Стамбульских соглашений?

В субботу 10 мая представители так называемой европейской «коалиция желающих» (группа стран, поддерживающих Украину), в лице премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца посетили Киев, где встретились с украинским руководством.

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