POSSIBLE FORECASTING FLUCTUATION ON NQU2026 WEEK 14-18 SEPT E-mini Nasdaq-100 Futures (Sep 2026) CME_MINI:NQU2026 jmatehus90 Hello I am back, well the markets had been very dangerous lately, we have to face hard liquidity runs conditions so be carful this week also so we are going to be bullish, until 29350, but keep the prespective bearish to hit the levels 29043.
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