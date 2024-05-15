Собянин: Москвичи выбрали самые красивые станции метро, открывшиеся с 2019 года

В Москве продолжается активное строительство и реконструкция станций метро Жители Москвы назвали самые красивые станции метрополитена, открывшиеся за последние пять лет, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин сегодня, 15 мая.
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