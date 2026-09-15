Раздел «Киноклуб» заработал в «Одноклассниках»

«Одноклассники» запустили раздел «Киноклуб» , посвященный индустрии кино и сериалов. Он объединяет информацию об актуальном прокате, проектах онлайн-кинотеатров и новинках российского телевидения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Путин заявил, что...
- ТАСС: в кабмине Р...
- IV Шпионившему на ГУ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым