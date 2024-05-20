Танкисты ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой

Военнослужащие экипажей танков Т-80 горного мотострелкового соединения группировки войск «Центр» успешно уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины прямой наводкой, что обеспечило продвижение штурмовых групп на авдеевском направлении, детали приводит Минобороны РФ.
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