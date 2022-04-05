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Менее половины крымских городов имеют благоприятную городскую среду

Менее половины крымских городов имеют благоприятную городскую среду

Менее половины крымских городов считаются благоприятными с точки зрения городской среды. Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс качества городской среды формирует Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ на основе оценки шести типов городских пространств (жилье и прилегающие пространства, улично-дорожная сеть, общественно-деловая и социально-досуговая инфраструктура, озеленение и общегородское пространство) в соответствии с шестью критериям качества городской среды (безопасность, комфортность, экологичность и здоровье, своеобразие и разнообразие, современность и актуальность среды, эффективность управления).

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