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Царьград

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В аэропорту Кольцово открылся избирательный участок №149

В аэропорту Кольцово открылся избирательный участок №149

В международном аэропорту Кольцово в дни выборов организована работа избирательного участка № 149. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, временные участки в местах пребывания граждан создаются территориальными избирательными комиссиями для повышения доступности голосования и удобства избирателей.

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