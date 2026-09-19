В аэропорту Кольцово открылся избирательный участок №149

В международном аэропорту Кольцово в дни выборов организована работа избирательного участка № 149. Как уточнили в пресс-службе воздушной гавани, временные участки в местах пребывания граждан создаются территориальными избирательными комиссиями для повышения доступности голосования и удобства избирателей.
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