Три ошибки русских во время Евромайдана

Алексадр Вовк-Михайлов

Тогда президент порошенко кричал на майдане кастрюлям селюковским угрожая жителям Крыма и Донбасса-наши дети поедут в европу мыть сортиры их дети нет. Наши дети поедут в сша на операцию по смене пола их дети нет. Наши дети будут на гей парадах в европе и сша их будут сидеть в подвалах бо воны ничого не розумиють из еврепейских ценностях.🤣🤣🤣🤣🤣