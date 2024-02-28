Три ошибки русских во время Евромайдана

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Комментарии
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Ливень
единственная ошибка - это прощение бэндеровцев после ВОВ...
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1 д.
Алексадр Вовк-Михайлов
Тогда президент порошенко кричал на майдане кастрюлям селюковским угрожая жителям Крыма и Донбасса-наши дети поедут в европу мыть сортиры их дети нет. Наши дети поедут в сша на операцию по смене пола их дети нет. Наши дети будут на гей парадах в европе и сша их будут сидеть в подвалах бо воны ничого не розумиють из еврепейских ценностях.🤣🤣🤣🤣🤣
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1 д.
Анатолий Анатольев
Главная - не защитили наших братьев!!!!!!!!!!!
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