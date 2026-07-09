Вашингтон дважды пытался сорвать эту встречу. На третий раз не отвертеться

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций во вторник подавляющим большинством голосов — 136 голосов "за" — санкционировала проведение экстренных дебатов, инициированных Кубой, по пункту 38 повестки дня: "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы".
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