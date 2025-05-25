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Амурская область совершенствует систему поддержки инвесторов: новые стандарты и инфраструктурные проекты

Амурская область совершенствует систему поддержки инвесторов: новые стандарты и инфраструктурные проекты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая, ФедералПресс. В рамках работы открытой студии «ФедералПресс» на российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо» в Благовещенске, который проходит с 23 по 25 мая, директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» Ольга Темченко рассказала о ключевых изменениях в работе с инвесторами и планах развития региона.

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