Амурская область совершенствует систему поддержки инвесторов: новые стандарты и инфраструктурные проекты

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 мая, ФедералПресс. В рамках работы открытой студии «ФедералПресс» на российско-китайском экономическом форуме «АмурЭкспо» в Благовещенске, который проходит с 23 по 25 мая, директор АНО «Агентство Амурской области по привлечению инвестиций» Ольга Темченко рассказала о ключевых изменениях в работе с инвесторами и планах развития региона.