Гришин оценивает шансы Испании и Франции на ЧМ-2026

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о победе сборной Испании над Бельгией в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года с результатом 2:1, а также поделился ожиданиями от полуфинального матча с Францией.
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