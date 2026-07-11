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Регионы России

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Гришин оценивает шансы Испании и Франции на ЧМ-2026

Гришин оценивает шансы Испании и Франции на ЧМ-2026

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о победе сборной Испании над Бельгией в четвертьфинале чемпионата мира 2026 года с результатом 2:1, а также поделился ожиданиями от полуфинального матча с Францией.

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