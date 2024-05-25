Снег сошел, пыль с завода плотно осела на грядках и участках в Медгоре

Местные жители вновь страдают от пылевых атак щебеночного завода «Еврогранит», жалобы дошли до чиновников Жители Медвежьегорска с трудом выметают пыль со своих участков и грядок, которая прилетела со щебеночного завода.
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