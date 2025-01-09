Медведев сомневается в реализации планов Трампа по расширению США

Дмитрий Медведев усомнился в планах Дональда Трампа присоединить Канаду и Гренландию к США. Российский политик назвал эти идеи утопическими и нереалистичными, обсуждая также борьбу Трампа в международной политике с помощью Илона Маска.
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